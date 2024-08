Festa a sorpresa per i 90 anni della maestra Lina

La maestra Lina Oldani ha compiuto 90 anni e alcuni suoi ex alunni hanno organizzato una bella sorpresa.

La maestra compie 90 anni e gli ex alunni organizzano per lei una festa a sorpresa

Si sono presentati a casa sua a Cuggiono, complice la figlia Laura, e le hanno donato un mazzo di fiori e una stampa con le storiche foto di classe che si usava fare alla fine dell’anno scolastico.

L’idea è partita da Antonio Albrizio e Pinuccia Alemani che hanno coinvolto gli altri ex alunni in una sorpresa che la loro maestra ha molto apprezzato. Ha commentato Albrizio:

"Era emozionata ma molto felice, a un certo punto si è messa a elencare i nomi del registro della nostra classe, è stato bellissimo".

"Noi maestre uniche eravamo come seconde mamme per i nostri alunni"

Trentatré gli anni di insegnamento di Oldani: dieci in diversi comuni come supplente annuale e poi 23 a Cuggiono una volta entrata in ruolo. Ha raccontato Oldani:

"Uno dei ricordi più belli è quando insegnavo alla Cascina Barera nel territorio di Santo Stefano Ticino dove avevo 11 scolari di cinque classi diverse. Le mamme erano gentilissime e collaboravano con me. Gli anni del mio insegnamento erano quelli della maestra unica, eravamo una seconda mamma per i nostri alunni; li prendevamo al termine dell’asilo infantile e li portavamo fino alla quinta elementare, li vedevamo crescere e conoscevamo il carattere di ognuno di loro. Inoltre c’era grande dialogo e collaborazione con le mamme, non facevo fatica a gestire classi numerose, per esempio la leva del ‘63 era di 37 alunni! Insegnare è sempre stata la mia passione fin da piccola e ho fatto questo lavoro con grande amore".

Un gesto cheha emozionato Lina Oldani: "E' stato un regalo bellissimo"

La sorpresa di chi era suo alunno 40, 50 anni fa l’ha fatta emozionare. Ha aggiunto la maestra:

"Non me l’aspettavo, è stato un regalo bellissimo e li ringrazio di cuore".