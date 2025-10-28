Fervono i preparativi per la patronale di San Martino: presentate le iniziative

Magenta si prepara a celebrare la festa patronale di San Martino con un calendario ricco di iniziative. Dall’8 all’11 novembre eventi culturali e religiosi animeranno la città con momenti di spiritualità, musica, tradizione e convivialità.

Tutto pronto per la patronale di San Martino

Tra gli appuntamenti principali figurano il Concerto di San Martino e la consegna del San Martino d’Oro giunto alla 26ma edizione, entrambi previsti per martedì 11 novembre. Tra le novità invece la Polenta Fest e la presentazione del volume “Martino patrono della città”, realizzato da Ambrogio Cislaghi, in programma domenica 9 novembre, oltre al tradizionale mercatino “Curiosità a Magenta” che si terrà invece sabato 8. Previsto inoltre per la stessa giornata il mercato degli Ambulanti dell’Insubria. Il Sindaco Luca Del Gobbo, sottolinea l’importanza di questa ricorrenza per la vita cittadina:

“La festa di San Martino rappresenta da sempre un momento profondamente sentito dalla nostra comunità. È un’occasione per riscoprire le nostre radici, per ritrovare quel senso di solidarietà concreta che da sempre contraddistingue i Magentini. San Martino ci ricorda che i valori più autentici si esprimono nei gesti più semplici, nei segni di vicinanza e condivisione verso chi ha bisogno. È questo lo spirito che ci unisce e che vogliamo continuare a testimoniare come città e come istituzioni”.

Il Prevosto di Magenta don Federico Papini invita a vivere la festa come un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale:

“San Martino ci insegna che la fede non è solo una parola, ma un gesto, un modo di vivere e di amare. La sua figura ci ricorda che ognuno di noi è chiamato a essere segno di misericordia e di attenzione verso il prossimo. Le celebrazioni di questi giorni siano per tutti un’occasione per rinnovare la nostra fede e per costruire insieme una comunità sempre più solidale”.

Presente alla conferenza stampa di presentazione del calendari di iniziative anche il presidente di Pro Loco Magenta Pietro Pierrettori, che ha ricordato la nascita della tradizione cittadina del San Martino d’oro: