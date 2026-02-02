Fermati da un pattuglia con droga e contanti

Notte impegnativa quella di venerdì 30 gennaio 2026 per gli Agenti della Polizia Locale dell’Unione i Fontanili il comando che controlla diversi territorio dei Comuni aderenti.
Intorno a mezzanotte, durante il normale servizio di controllo sul territorio una pattuglia a Noviglio, ha notato un veicolo con a bordo due individui che ha attirato l’attenzione della pattuglia che, insospettita, procedeva ad intimare l’alt ed a bloccare il mezzo sospetto.
Trovata droga e contanti
Eseguiti i controlli di rito, a bordo del veicolo veniva rinvenuta della sostanza stupefacente e, addosso a uno dei due passeggeri del mezzo, circa 1.600 euro di cui la persona non riusciva a dare spiegazione plausibile circa il suo possesso, probabile provento di attività di spaccio.
Fotosegnalamento
Le due persone venivano così accompagnate, con l’ausilio di altra pattuglia dell’Unione, alla Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso per il loro fotosegnalamento in quanto privi di documenti dopodichè portati al Comando di Polizia Locale a Gaggiano per la redazione degli atti di rito che hanno portato, dopo il sequestro della sostanza e del denaro, al deferimento dei due cittadini stranieri all’autorità giudiziaria.