Fely e Carlo, 60 anni insieme grazie ad amore, rispetto e pazienza

Vuole sapere il segreto per arrivare felici a 60 anni di matrimonio? Bastano tre parole, amore, rispetto e tanta pazienza. Si sono conosciuti quando lei aveva 14 anni e lui 20 Felicia Caporaso, per tutti Fely, e Gian Carlo Arici per tutti Carlo, e giovedì 8 maggio hanno tagliato l’importante traguardo del 60esimo di matrimonio.

«Ci siamo conosciuti nel 1963 in una corte della Pagliera dove io, mia mamma e mia sorella siamo andate ad abitare quando ci siamo trasferite al Nord dalla Puglia - racconta Felicia - Mio padre lavorava in Belgio, eravamo tre donne sole e Gian Carlo e i suoi 8 fratelli (dei 12 iniziali), insieme ai genitori erano i nostri vicini di casa. Con Gian Carlo è stato subito amore e quando lui è tornato da militare, precisamente l’otto maggio del 1965 ci siamo sposati nella chiesa centrale di Lainate»

Una coppia affiatata che oggi, dopo una vita di lavoro, si gode la pensione, i figli Gian Luca e Cristiane e i tre nipoti Riccardo di 24 anni, Francesca di 22 e Joele di 15 anni.

«Abbiamo sempre deciso e fatto le cose insieme - racconta Gian Carlo - certo ci sono state anche delle discussioni, come avvengono in tutte le famiglie ma le basi che abbiamo fondato quando eravamo dei ragazzini, ci siamo sposati quando Felicia aveva 16 anni e io 21, erano davvero solide e giovedì 8 maggio abbiamo raggiunto un traguardo, quello del 60esimo, davvero importante»

Sessant’anni di matrimonio che Felicia e Gian Carlo hanno voluto festeggiare sabato scorso con una messa nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Arese.

«L’abbiamo fatto nella chiesa dei Salesiani di Arese perchè quella chiesa ci piace veramente tanto - raccontano i coniugi Arici - li, don Michele Di Tolve, lainatese nostro amico, oggi vescovo a Roma, aveva celebrato la messa per il nostro 50esimo e li abbiamo voluto festeggiare anche il 60esimo. Durante la funzione religiosa celebrata da don Jean Claude abbiamo ringraziato Dio di essere ancora insieme dopo tutti questi anni»

Dopo la Messa e la classica foto di rito sul sagrato della chiesa, insieme a parenti e amici la coppia ha voluto festeggiare il sessantesimo con una festa con musica e danze in un ristorante di Carnago.

«E’ stata davvero una bella festa, in un attimo siamo tornati indietro di 60 anni, a quel giorno del 1965 quando insieme ai nostri parenti abbiamo festeggiato il matrimonio in una piccola trattoria di Arese. Da quel giorno di anni ne sono passati e di cose insieme ne abbiamo fatte davvero tante ma nonostante questo siamo emozionati e felici come allora. Essere qui con i nostri amici, i nostri figli e i nipoti è una cosa davvero unica. Tutto questo lo dobbiamo a quelle tre semplici parole, amore, rispetto e tanta pazienza che siamo riusciti a rispettare in questi primi 60anni di matrimonio».