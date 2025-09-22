Fede e comunità: tre giorni di festa in oratorio

Tre giorni di festa all’insegna di fede, incontro e condivisione. A Cornaredo tutto pronto per la festa dell’oratorio.

Festa dell’oratorio

L’oratorio di Cornaredo si prepara a vivere tre giornate intense di festa, incontro e condivisione. Dal 26 al 28 settembre 2025, giovani, famiglie e tutta la comunità potranno ritrovarsi per un ricco programma che unisce spiritualità, convivialità e divertimento.

Il programma

Si comincia venerdì 26 con una pizzata dedicata ad adolescenti e giovani, seguita dalla proiezione delle foto del Giubileo 2025 al Cinema Mignon, aperta a tutti. Un’occasione per rivivere insieme i momenti più belli dell’anno giubilare. Sabato 27 il pomeriggio si apre con il film “Troppo Cattivi 2”, sempre al cinema dell’oratorio, mentre la sera è dedicata alla convivialità con la cena a tema Oktoberfest, per la quale è richiesta la prenotazione tramite QR code o al bar dell’oratorio. A seguire, la musica dal vivo di Davide Bauccio animerà la serata con energia e allegria.

Domenica il clou

Domenica 28 il cuore della festa sarà la Santa Messa delle 10.15, con il mandato agli educatori, segno forte per l’avvio del nuovo anno pastorale. A mezzogiorno il pranzo comunitario porterà in tavola la gioia della condivisione: primo piatto offerto dall’oratorio, mentre i partecipanti potranno contribuire con secondi e dolci. Nel pomeriggio, spazio al gioco e allo sport grazie alla collaborazione con Volley Oratorio Cornaredo, Virtus Basket e Virtus Calcio, per poi concludere con una nuova proiezione del film d’animazione.

“Tre giorni per rafforzare legami, costruire comunità e riscoprire la bellezza di vivere insieme la fede e l’amicizia” le parole del coadiutore don Giovanni Calastri.

Appuntamento a venerdì nella struttura di piazzale don Carlo Aresi.