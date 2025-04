Farmacia comunale: investimenti del concessionario per nuovi servizi

Novità in vista per la Farmacia comunale di Sedriano, in gestione a Benu dallo scorso luglio e la cui cessione ha suscitato non poche critiche da parte dell’opposizione.

«Verrà creata all'interno della farmacia un'area “Hub salute”, nella quale saranno offerti servizi innovativi ai cittadini: in particolare verranno erogati servizi di telemedicina, test glicemia, colesterolo, profilo lipidico, vaccinazione antinfluenzale, test intolleranze alimentari e ci sarà la possibilità di organizzare giornate della salute su vari aspetti, quali misurazione densitometria ossea, insufficienza venosa, fondus oculi», annuncia il sindaco Marco Re.

La proposta

«Nella seduta di settimana scorsa la Giunta comunale, su proposta dell'assessore con delega alla Farmacia Giuseppe Pisano, che ringrazio per l'impegno profuso per tutto il percorso della concessione, ha approvato la proposta del nuovo gestore della Farmacia comunale di lavori per un investimento sull'immobile a tal fine del valore di 230mila euro – fa sapere il primo cittadino - I lavori contemplano il rinnovamento dell'impianto elettrico, climatizzazione, illuminotecnico, della pavimentazione e degli arredi, oltre a un nuovo sistema di trasmissione dati di ultima generazione, per migliorare anche l'efficienza dei servizi da banco».

I lavori

L'inizio dei lavori è previsto martedì 22 aprile, con termine nel prossimo mese di maggio. L’investimento, totalmente a carico del concessionario privato, porterà quindi notevoli miglioramenti alla struttura di proprietà comunale.

«Al termine della concessione, che ha la durata di 15 anni, tutti i miglioramenti effettuati dal gestore resteranno a beneficio del Comune, che non dovrà riconoscere alcun rimborso al concessionario – sottolinea Marco Re - Con la collaborazione in atto tra pubblico e privato si sta quindi concretizzando il rilancio della Farmacia comunale, che diviene un presidio di servizi sanitari».

L'Azienda speciale

Contemporaneamente è in corso la procedura di liquidazione dell'Azienda speciale comunale che deteneva la farmacia.

«Questa è un'altra ragione di inefficienza che viene così superata – sostiene il sindaco - Infatti esiste un'Azienda, con annessi costi, legati a Consiglio di amministrazione, revisori, spese di contabilità, per gestire una sola farmacia».

Nell’ultima seduta di marzo il Consiglio comunale ha approvato in merito due delibere, riguardanti rispettivamente l’approvazione del bilancio economico preventivo 2025 e lo scioglimento, mediante procedura di liquidazione volontaria, dell'Azienda speciale Farmacie comunali di Sedriano.