"Farfalle" della ginnastica ritmica: Manuela Maccarani rimossa dall'incarico

La rhodense Manuela Maccarani, allenatrice della nazionale italiana di ginnastica ritmica è stata rimossa dal suo incarico, insieme a tutto lo staff dell'accademia internazionale di Desio, dopo che alcune atlete hanno denunciato vessazioni nei loro confronti.

Farfalle nel caos: rimossa Manuela Maccarani

L'accademia di Desio, la più importante d'Italia per quando riguarda la ginnastica ritmica, è stata commissariata da Federginnastica. A scatenare tutto sono state le dichiarazioni di due atlete con il Safeguarding Officer: Nina Corradini e Anna Basta, le due ex della ritmica che hanno dato il via alle denunce. Dopo aver parlato di abusi l'accademia internazionale di Desio è stata commissariata, il cuore pulsante di questa disciplina in cui l'Italia eccelle. La decisione arriva con delibera d'urgenza da parte del presidente Gherardo Tecchi. Il commissario sarà il vicepresidente vicario Valter Peroni e contestualmente è stato disposto un DutyOfficer che una volta a settimana andrà a controllare la situazione dell'accademia. Una vigilanza permanente per evitare eventuali altri abusi.

Le vessazioni sul peso

Le due ex atlete hanno voluto denunciare presunti abusi e vessazioni in particolar modo legati al loro peso e alla loro alimentazione: Nina Corradini e Anna Basta, hanno denunciato quello che accadeva dietro le quinte nel mondo della ginnastica ritmica con presunte umiliazioni, vessazioni e pressioni, legate soprattutto al loro peso.