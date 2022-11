Il nuovo Teatro Roberto de Silva apre alla stampa

Il Teatro Roberto de Silva di Rho ha aperto oggi, 3 novembre 2022, le proprie porte ai giornalisti. Il prossimo 25 novembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale.

Il 25 novembre 2022 il Comune di Rho aprirà le porte del nuovo Teatro Civico Roberto de Silva di Piazza Enzo Jannacci 1, guidato da Fiorenzo Grassi, nella sua veste di Presidente della Fondazione Teatro Civico Rho, con la collaborazione organizzativa di Csbno-Culture Socialità Biblioteche Network Operativo. Al taglio del nastro seguirà Il Festival d’inaugurazione con un variegato calendario, programmato fino al 31 dicembre, in cui alla prosa si intrecciano spettacoli di danza e concerti, con un’attenzione particolare rivolta ad artisti emergenti legati al territorio. Il programma del 2023 è in fase di completamento e se ne anticipano le date.

Erano presenti alla presentazione Valentina Giro, Assessora alla Cultura, Comune di Rho, Andrea Orlandi sindaco di Rho, Paolo Trapani Direttore generale Bracco Real Estate, Fiorenzo Grassi Presidente Teatro Civico Roberto de Silva, Stefano Bruno Galli Assessore all’Autonomia e Cultura, Regione Lombardia, Maria Antonia Triulzi Presidente Csbno, Giovanni Sollima Violoncellista.

“Sono molto felice che nel luogo dove un tempo nascevano i profumi e i prodotti cosmetici venduti in tutto il mondo dall’azienda di mio marito Roberto de Silva, imprenditore innamorate dell’arte, si terranno spettacoli, concerti, congressi, film, mostre e così via - ha affermato Diana Bracco - Qui a Rho l’industria ha saputo davvero trasformarsi in una casa della cultura. In uno spazio cioè ideato con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la vita artistica della città e dei comuni dell’area metropolitana milanese. Una vera ‘scatola magica’. Il Gruppo Bracco è orgoglioso di aver portato a termine questo grande progetto e di averlo fatto in un periodo difficilissimo in cui le maestranze, che ringrazio, e tutti noi abbiamo dovuto far fronte anche alla gravissima pandemia di Covid 19”.