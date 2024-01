Famiglia Legnanese, un nuovo sito per diventare "la famiglia di tutti"

Nuovo sito internet per la Famiglia Legnanese.

La Famiglia Legnanese rilancia il proprio sito e diventa più social

Con il mese di gennaio 2024, la storica associazione di Legnano (nel 2021 ha celebrato i 70 anni di attività) presenta il primo tassello di una più ampia revisione della propria strategia comunicativa: il nuovo sito internet.

Lanciato in modalità beta nel corso degli ultimi mesi del 2023 per i debiti test, il nuovo portale è ora online agli indirizzi www.famiglialegnanese.it e, in redirect, sul dominio .com. Grazie alla nuova veste grafica, a nuovi contenuti e a una navigazione più veloce, sarà ancora più semplice trovare informazioni su origini, storia e scopi dell’associazione, iniziative culturali caratteristiche, e aggiornamenti costanti su eventi e attività. Obiettivo è quello di creare un unico luogo nel quale fare convivere la componente istituzionale e quella narrativa del blog, e promuovere maggiormente le molteplici attività svolte dal sodalizio, che non è affatto elitario come potrebbe apparire: la Famiglia è un hub per la città e la sua sede, la splendida Villa Jucker, punta a essere "casa" non solo per i 250 soci ma per tutti i legnanesi, così come l'associazione vuole essere davvero "la famiglia di tutti".

Blog e gallery per raccontare compitamente la vita dell'associazione

Il nuovo sito è stato presentato alla stampa ieri sera, martedì 30 gennaio. Luisella Dell'Acqua e Luca Vezzaro, componenti del Gruppo comunicazione, hanno spiegato:

"Rispetto al precedente, sorvolando sugli aspetti tecnici che reggono il funzionamento, il nuovo sito introduce una importante componente blog che consentirà di raccontare compiutamente la vita dell’associazione e dei suoi gruppi. La home page riporta subito in primo piano la sezione news ed eventi che si popola degli appuntamenti calendarizzati, ma anche delle iniziative concluse con gallery fotografiche e racconti. Il grande slider consente di dare particolare risalto alle iniziative di maggiore spicco e fa da traino alle dirette video. Sempre in home page non poteva mancare una parte istituzionale di presentazione del sodalizio, delle principali e storiche iniziative nonché un ricordo del presidentissimo Luigi Caironi".

Una vetrina preziosa per i tanti gruppi che compongono il sodalizio

Insieme a Dell'Acqua e Vezzaro, a presentare il nuovo sito della Famiglia Legnanese c'erano anche il presidente Gianfranco Bononi, il ragiù Giuseppe Colombo e Mario Landini ed Emanuela Cappellazzo, componenti del Gruppo comunicazione:

"La Famiglia è un grande e prestigioso collettore di cultura e questo traspare con maggiore chiarezza nelle specifiche sezioni che hanno il compito di raccontare la complessità della struttura, dei gruppi (Scacchi, Fotografico, Filatelico, Ricamo, Artistico e Apil) e delle emanazioni, tra cui la nostra Fondazione. Dal nuovo sito sarà possibile, inoltre, scaricare o consultare i numeri de La Martinella in formato pdf. Il rinnovo del sito web si è accompagnato a un potenziamento dei canali social mediante Facebook ed Instagram che, in pochi mesi, sono cresciuti significativamente e proporzionalmente all’ingaggio comunicativo".

Nella foto di copertina: Luca Vezzaro, la segretaria della Famiglia Legnanese Elisabetta Pezzola, Luisella Dell'Acqua, Giuseppe Colombo, Emanuela Cappellazzo, Gianfranco Bononi, Roberto Ricco di Officina delle idee e Mario Landini