Famiglia Cerrese, successo per la Cena sotto le Stelle: partecipazione in crescita del 50%

L’appuntamento allo Chalet nel Parco di Cerro Maggiore ha riunito cittadini, imprenditori, sindaco, Giunta comunale e parroco, con 112 presenze.

Ampia partecipazione e grande entusiasmo hanno caratterizzato la seconda edizione della “Cena sotto le Stelle”, organizzata dalla Famiglia Cerrese APS nella serata di giovedì 24 settembre presso il Ristorante Chalet nel Parco.

Con 112 partecipanti, segnando un incremento del 50% rispetto allo scorso anno, la serata ha visto la presenza di cittadini, importanti imprenditori locali, del sindaco Giuseppina Berra con la Giunta comunale e del parroco don Erasmo Rebecchi.

Un aperitivo nel parco e l’omaggio poetico

L’evento si è aperto con un aperitivo conviviale al fresco del parco, seguito dalla cena aperta dall’intervento e dall’omaggio poetico del professor Giuseppe Proverbio.

La serata ha rappresentato un’occasione di incontro tra cittadini, istituzioni, associazioni e realtà economiche del territorio, confermando il ruolo della Famiglia Cerrese come luogo di aggregazione e partecipazione per la comunità.

Un ponte tra storia, comunità e futuro

Durante la serata, il presidente della Famiglia Cerrese APS, Francesco Pagliara, ha espresso grande soddisfazione per il percorso dell’associazione.

«La straordinaria affluenza di quest’anno testimonia l’efficacia del lavoro svolto nei nostri primi due anni di attività e riconferma la Famiglia Cerrese come punto di riferimento e aggregazione per la comunità. Pur essendo una realtà giovane con questo assetto, affondiamo le nostre radici nella storia cittadina degli anni Sessanta e Settanta».

Le parole del sindaco e del parroco

Parole di apprezzamento e incoraggiamento per le prossime iniziative sono giunte anche dal sindaco Giuseppina Berra e dal parroco don Erasmo Rebecchi.

La presenza delle istituzioni e delle realtà cittadine ha confermato il carattere comunitario dell’appuntamento, che ha unito la convivialità alla valorizzazione di persone, imprese e progetti del territorio.

I riconoscimenti consegnati durante la cena

Nel corso della serata sono stati consegnati tre premi e targhe di gratitudine. Il primo riconoscimento è stato assegnato a Rezzonico Auto Spa e consegnato alla titolare, dottoressa Francesca Rezzonico, per i 40 anni di attività sul territorio e per il costante sostegno alla comunità.

Un premio è stato attribuito anche al professor Riccardo Proverbio, per l’impegno di raccordo tra il mondo della scuola e le aziende locali nell’ambito dei progetti di orientamento professionale destinati alle scuole medie.

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Il riconoscimento a Enrica Bonfanti

Un riconoscimento speciale è stato infine consegnato a Enrica Bonfanti, per una vita dedicata con rigore e passione al bene comune, dal suo storico contributo alla nascita della Famiglia Cerrese al costante impegno volontario per la Parrocchia e la comunità.

I premi hanno voluto sottolineare il valore delle persone e delle imprese che, con continuità, contribuiscono alla crescita sociale, culturale e solidale di Cerro Maggiore.

Il contributo dei partner locali

La serata è stata resa possibile grazie alla sinergia con numerose realtà economiche locali. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una borsa in stoffa offerta da Italiana Gas, partner di CIP Energia elettrica e Gas, contenente le locandine dei prossimi eventi, una fascia multiuso, un taccuino tascabile realizzato e offerto dalla Famiglia Cerrese, un portachiavi magnetico per gettone dei carrelli della spesa offerto da Rezzonico Auto e due “Privilege Voucher” offerti da Enoteca Longo e Pasticceria Asperti.

A disposizione dei presenti anche un voucher per un aperitivo gratuito in occasione dell’apertura del nuovo locale “La Bottiglieria” di Cerro Maggiore, una copia della guida “Ristoranti Fuori Casello” offerta da Enoteca Longo e, per chi ne fosse rimasto sprovvisto, una copia del volume edito dalla Famiglia Cerrese “È sempre Cerro Maggiore – Attività Commerciali e Industriali”, raccolta di storie di imprenditori piccoli e grandi curata dal professor Giuseppe Proverbio.

Il calendario di ottobre della Famiglia Cerrese

Gian Carlo Banfi, segretario dell’associazione e responsabile della gestione eventi, ha anticipato il calendario autunnale firmato Famiglia Cerrese. Torna la rassegna “Ottobre in Giallo”, con tre incontri dedicati ai maestri della letteratura noir.

Giovedì 1 ottobre Marina Visentin presenterà “A mani nude”; giovedì 15 ottobre Luca Crovi presenterà “Andrea Camilleri. Una storia”; giovedì 29 ottobre Rosa Teruzzi presenterà “Trappola nella nebbia”.

Un incontro su IA e persona umana

Venerdì 23 ottobre, alle 20.45, il Salone del Centro Don Vittorio Branca ospiterà una serata di riflessione culturale ed etica sull’Enciclica “Magnifica Humanitas – La custodia della persona umana nel tempo dell’IA”, guidata dal teologo don Francesco Castiglia.

La serata si è conclusa con un arrivederci alle prossime iniziative della Famiglia Cerrese e alla terza edizione della “Cena sotto le Stelle”, prevista nel 2027.