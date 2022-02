lainate

La scadenza è entro il termine perentorio delle 12 del 21 febbraio.

Gestisport, gestore del centro sportivo di Lainate e di altre strutture nell'hinterland, nel Lecchese, nel Milanese, nel Varesotto e nel Pavese, è fallito il 23 dicembre. La sentenza ha decretato la fine della cooperativa sportiva dilettantistica che esisteva dal 1983.

Fallimento Gestisport: pubblicato l'avviso di indagine di mercato

E' stato pubblicato ieri, 10 febbraio, l’avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo di via Circonvallazione ovest a Lainate.

Il Comune di Lainate intende quindi espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata.

L’indagine è effettuata per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara. L'avviso è stato pubblicato nella sezione "albo pretorio online" (QUI L'AVVISO IN FORMA INTEGRALE)

Con il presente avviso, si richiede, tra l’altro, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a salvaguardare i livelli occupazionali tramite l’assunzione del personale già alle dipendenze (a qualunque titolo) dell’impresa uscente e a salvaguardare, nei limiti del possibile, gli abbonamenti già sottoscritti con l’impresa uscente.

