lainate

Meno introiti a causa del Covid, più costi per il caro bollette. La chiusura di Gestisport rischia di esser il primo di una lunga serie

Il fallimento della società Gestisport ha portato alla chiusura di nove impianti sportivi in regione, tra cui quello di Lainate. Dal centrosinistra, la richiesta alla Regione.

Fallimento Gestisport, Astuti: "Regione salvi le piscine"

"La Regione stanzi risorse per la sopravvivenza degli impianti". A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti a seguito del fallimento della società Gestisport che ha portato alla chiusura di nove impianti nella regione, tra cui quello di via Circonvallazione Ovest a Lainate.

“Le piscine- spiega Astuti- sono ormai piegate dalle restrizioni dei due anni di pandemia che hanno portato a una riduzione drastica degli introiti e oggi devono affrontare il rincaro delle utenze, che in alcuni casi si avvicinano al 60 o al 70 per cento. Per evitare chiusure e fallimenti, è opportuno, come il Pd aveva già chiesto il 21 dicembre scorso, che dalla Regione arrivino finanziamenti. Oppure che si dia la possibilità ai gestori degli impianti di accedere a bandi che abbattono parte dei costi, sull’esempio di quanto fatto già nei mesi scorsi dalla Regione Sardegna”.

Astuti conclude: “E’ doveroso da parte della Regione intervenire in questi settori con misure fondamentali per mantenere in funzione un settore importante non solo dal punto di vista sportivo e ricreativo ma anche medico. Auspico che la Giunta non perda altro tempo e provveda a sostenere le piscine. Serve una soluzione concreta e tangibile al più presto.”