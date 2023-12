Fake news e truffe online al corso digitale

Con un seminario su fake news e truffe online si è chiuso il corso denominato «Abcdigitale» organizzato dall’Amministrazione comunale di Rho con la collaborazione di Creative On Air al Tourist Infopoint.

Soddisfatti gli over 65 che hanno partecipato alle lezioni

Soddisfatti gli over 65 che hanno seguito le lezioni e acquisito importanti informazioni sull’uso degli smartphone. ll sindaco Andrea Orlandi durante il saluto di conclusione ha ricordato quanto dice spesso ai ragazzi: «Un oggetto non è di per sé negativo. Un coltello è utile in cucina, ma può essere usato contro un’altra persona. Uno smartphone ha potenzialità enormi, ma può anche veicolare contenuti pericolosi. Conoscerlo e capire come usarlo bene è fondamentale per ciascuno e per la nostra comunità. Questi corsi servono anche a creare socializzazione, reti di contatti».

L'assessore Emiliana Brognoli: "In programma nuove lezioni per aiutare le persone a risolvere le piccole cose"

L’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli, nel suo saluto alle persone che hanno partecipato al corso, ha sottolineato la volontà di procedere con nuove tappe per aiutare ciascuno a risolvere le piccole difficoltà quotidiane nell’uso degli strumenti tecnologici. Accanto a lei la dirigente Emanuela Marcoccia e la funzionaria Sabina Stracquadanio.