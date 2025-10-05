Grazie ai fondi del Pnrr a Magenta arrivano due sportelli per la facilitazione digitale.

Facilitazione digitale, aperti due sportelli per i cittadini

Il primo è stato attivato presso il front office dell’ufficio Servizi alla Persona, con un focus sulla fascia di cittadinanza più fragile che ha bisogno di assistenza per accedere ai servizi sociali, mentre il secondo è stato attivato nella biblioteca comunale. Per prenotarsi, è possibile telefonare al numero 02 9735261-438, inviare una mail all’indirizzo dedicato facilitazione.digitale@comune.magenta.mi.it oppure accedere direttamente tramite il QR code disponibile.

Il facilitatore digitale sarà a disposizione per fornire assistenza su un’ampia gamma di servizi e attività digitali, tra cui: l’accesso ai portali della Pubblica Amministrazione, la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, il recupero di credenziali dimenticate, l’uso consapevole di smartphone e computer, la protezione da truffe online, l’utilizzo del registro elettronico scolastico e la navigazione delle piattaforme dei servizi scolastici, come eCivis.

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti a Magenta di età superiore ai 16 anni, in possesso della tessera sanitaria, necessaria per la rendicontazione prevista dal progetto.

Il commento dell’assessore Cuciniello

Sul tema è intervenuto l’assessore ai Servizi demografici e alla Digitalizzazione Mariarosa Cuciniello: