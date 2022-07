Fabri Fibra chiude il Rugby sound festival

Con il concerto di ieri, 10 luglio 2022, con Fabri Fibra si è chiusa l’edizione di quest'anno del Rugby Sound Festival all’Isola del Castello di Legnano.

L'ultimo concerto con Fabri Fibra

Fabri Fibra, il rapper marchigiano sta lanciando il decimo album, “CAOS”, che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno”. Il suo talento ipnotico e lo stile unico, oggi Fabri Fibra è considerato da tutti uno dei rapper più importanti della scena italiana, di quelli che hanno fatto scuola e indicato la strada alle generazioni successive.

Il suo ‘Caos Live, Festival 2022’ è approdato anche a Legnano.

Il Festival chiude con numeri da record per presenze del pubblico. La rassegna musicale sta sempre più crescendo per quanto riguarda interesse e qualità musicale, divenendo uno tra gli eventi di maggior richiamo per il nostro territorio. Il rapper ha intrattenuto il pubblico con successi nuovi e non, una serata senza intoppi, tanta gente e tanto divertimento all'isola del castello a Legnano.