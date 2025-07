Ex Cartiera, parte la petizione per salvare il caminone

Raccolta firme

Secondo la civica Bareggio 2013, lAmministrazione "ha il dovere morale e civico di tutelare almeno qualcosa di ciò che resta della nostra storia"

A due settimane dall'inizio della demolizione dell'ex Cartiera di Bareggio gli ultimi sforzi dei cittadini che dei politici locali si stanno concentrando sulla salvaguardia dello storico caminone, per il quale hanno nei giorni scorsi fatto partire una raccolta firme.

Ex Cartiera, parte la petizione per il caminone

A intervenire sul tema è stata nello specifico la lista civica Bareggio 2013, che definisce questo come "l’ultimo capitolo della vicenda ex-Cartiera. È evidente che i privati investano per ottenere un ritorno economico, ma l’Amministrazione Comunale ha il dovere morale e civico di tutelare almeno qualcosa di ciò che resta della nostra storia. Oggi Bareggio non possiede più un centro storico autentico e cercare ora le responsabilità rischierebbe solo di distogliere l’attenzione dal futuro".

Sul tema si sono espressi i membri della lista Emiliano Fornaroli e Matteo Calati:

«Anche l’ex filanda e Cartiera rischia di scomparire completamente eppure, l’Amministrazione attuale potrebbe ancora distinguersi lasciando almeno un segno concreto alle future generazioni. Se la demolizione è ormai in fase avanzata, lasciamo almeno un simbolo: il grande camino». «C’è ancora l’occasione di conservare qualcosa di fisico e concreto, che possa essere ammirato oggi e dalle generazioni future, per non fare un domani l’affissione di una foto in bianco e nero, per dire con un po’ di nostalgia “una volta era così”. Le foto ricordano un passato che non c’è più, un simbolo invece può rimanere per sempre».

Secondo la lista civica, il caminone dell'ex Cartiera avrebbe un ingombro minimo che non sottrarrebbe metrature al costruttore, ma ha un impatto visivo forte e altamente simbolico. È un elemento verticale imponente, che racconta il passato industriale del paese, proprio nel suo centro. Così concludono i due esponenti della civica: