Eventi al Castello con “Restate in Città 2026”

Nell’ambito della rassegna estiva “Restate in Città 2026”, grandi eventi nel cortile del Castello Visconteo di Abbiategrasso , che si prepara a ospitare due serate di profonda intensità emotiva, artistica e culturale.

Eventi al Castello nel fine settimana

Venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026, a partire dalle ore 21, i riflettori si accenderanno su due figure straordinarie che hanno segnato la storia della musica e dell’arte con il loro immenso talento e la loro profonda, e a tratti dolorosa, sensibilità: Luigi Tenco e Camille Claudel.

Venerdì 17 luglio, dalle 21 : “Luigi Tenco – La notte del mistero”. Il primo appuntamento propone un intimo salotto musicale dedicato alla figura di Luigi Tenco. Un viaggio sospeso tra la bellezza senza tempo delle sue canzoni, la sua poetica e i dubbi che ancora oggi avvolgono la sua vita e la tragica notte del 27 gennaio 1967.

La serata vedrà protagonista Michele Fenati, accompagnato dal chitarrista Fabrizio Tarroni, con i preziosi interventi di Fabrizio Marcheselli, Stefano Quarucci e Franco Mengozzi. In caso di pioggia: l’evento verrà annullato.

Sabato 18 luglio, dalle 21 “Lo spiraglio dell’alba” . La seconda serata darà spazio alla drammaturgia e alla forza del teatro. I ragazzi e le ragazze di Teatro Monolite porteranno sul palco la drammatica e toccante vicenda umana e artistica di Camille Claudel. Scultrice dal talento immenso e precoce, Camille fu una donna straordinaria che pagò il prezzo della propria indipendenza e della propria libertà personale e artistica con trent’anni di ingiusto e forzato isolamento in manicomio.

In caso di pioggia: lo spettacolo si terrà al coperto presso l’ex convento dell’Annunciata. Ingresso gratuito per entrambi gli eventi con prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) sul portale www.abbiategrassodavivere.it