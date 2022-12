Eurojackpot: "La più grande vincita di quest’anno”

Cusago, con il suo castello e i bei quartieri residenziali, non sembra certo il luogo ideale per un appuntamento con il destino.

Con una giocata minima ha vinto una fortuna

Cusago, con il suo castello e i bei quartieri residenziali, non sembra certo il luogo ideale per un appuntamento con il destino. Eppure, per un fortunato giocatore rimasto momentaneamente anonimo, è stato proprio così: ha incontrato la dea bendata di fronte all'accogliente bancone della tabaccheria e punto Sisal Caffè Rivelli in via Bareggio, che gli ha fatto vincere la bellezza di circa ventuno milioni di euro (21.208.281,00 per la precisione) all'Eurojackpot.