Etichette innovative disegnate da artista albairatese premiate in America

Per gli amanti del luppolo arte e birra hanno conquistato l’America. A127, linea di birre a tiratura limitata ideata dall’agenzia creativa TooBlu per la festa d’inaugurazione della nuova sede del gruppo Blureflex di Cusago, ha ricevuto il premio Silver (Argento) al New York Product Design Awards.

Autore l’artista Stebore

Le innovative etichette del progetto, che ha vinto il riconoscimento nella categoria Beverage - Limited Edition, portano la firma dell’artista Stefano Borella aka Stebore. Il nome A127 è la citazione diretta del codice catastale del suo comune di residenza: Albairate. Per la produzione, è stato coinvolto un micro birrificio i cui titolari sono residenti sempre ad Albairate.

“È stato un gran piacere partecipare a questo progetto speciale ed è ora un’immensa gioia sapere che A127 ha raggiunto un importante traguardo in questa competizione internazionale”, ha dichiarato Stebore.

La gamma di birre

La gamma è composta da due tipologie di birra. Vilipendio (IPA in quattro versioni) parte da un concetto dissacrante: storiche icone del mondo dell’arte e della fantasia si sentono insultate, derise, decisamente vilipese nei giorni d’oggi. Nottetempo (Pils in 3 varianti), a sua volta, esplora con ironia il tema della notte: il grottesco impera lontano dalle luci del giorno e dagli occhi indiscreti.