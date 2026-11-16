Nel camposanto di corso Magenta sono partite le operazioni su 135 sepolture tra gli anni Trenta e Settanta. La metà dei familiari non è stata rintracciata.

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Ruspe e operai al lavoro nel Campo H del Cimitero Monumentale di Legnano, dove per la prima volta viene esumato un intero campo.

Esumazioni al Cimitero Monumentale, il via stamattina

Le operazioni sono cominciate nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, nel cimitero di corso Magenta. L’intervento dà attuazione a una delle previsioni del Piano cimiteriale, aggiornato di recente dal Consiglio comunale. Nel Campo H si trovano 135 sepolture nella nuda terra, risalenti a un periodo che va dagli anni Trenta alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, a parte una del 1994. Nei mesi scorsi gli uffici comunali avevano avvisato i familiari dell’inizio dei lavori, fissato per lunedì 16 novembre. Circa la metà dei parenti non è stata rintracciata, anche perché molte sepolture sono molto vecchie. Per questo sono stati affissi avvisi anche all’interno del cimitero.

Le lapidi smontate senza avvisare

Prima della partenza delle esumazioni c’è stato però un intoppo. Mercoledì 11 novembre gli uffici comunali hanno fatto un sopralluogo al Campo H, dove il cantiere non era ancora stato allestito. Il giorno dopo, senza comunicarlo formalmente al Comune, l’impresa incaricata ha anticipato i lavori di preparazione dell’area. Ha messo da parte alcuni arredi funebri, ma ha smontato le lapidi senza avvisare prima. Il Comune ricorda che la situazione del campo era nel complesso precaria e che diverse sepolture non avevano più segni distintivi. Saputo dell’anticipo, nella mattinata di venerdì 13 novembre, prima dell’apertura del cimitero, gli uffici comunali sono intervenuti e hanno dato all’impresa le indicazioni su come procedere correttamente con i lavori.

Il Comune valuta iniziative contro l’impresa

Ora l’Amministrazione sta valutando se prendere iniziative nei confronti dell’azienda, anche per tutelare l’immagine dell’ente.