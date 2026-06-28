Estate di lavori a Pregnana Milanese con diversi cantieri aperti in paese che avanzano verso la loro conclusione.

Asfalti

Il primo grande appalto comunale in corso d’opera riguarda gli interventi di manutenzione delle strade, che procedono su via Gallarate con il rifacimento dei dossi presenti ai due incroci e con la successiva, attesa asfaltatura della via nel tratto coinvolto dai lavori eseguiti lo scorso autunno tra via Marconi e via Sauro. Come chiarito dal sindaco Angelo Bosani, completati i lavori sui dossi verrà riasfaltata definitivamente la strada nel tratto tra via Marconi (a sud) e il dosso con via Sauro (a nord). I lavori inizieranno il 29 giugno da via Marconi, in orario notturno dalle 20 alle 6. La conclusione è prevista in due settimane, entro venerdì 10 luglio. Durante l’esecuzione degli interventi potranno essere istituiti divieti di sosta, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato, con apposita segnaletica stradale e luminosa, in particolare nelle fasce orarie notturne.

Il successivo intervento riguarderà l’incrocio di via Papa Giovanni XXIII, snodo principale del centro del paese.

I lavori previsti per il mese di luglio prevedono «il rifacimento e allargamento dei marciapiedi e il posizionamento di un nuovo impianto semaforico all’incrocio di via Roma, che sarà dotato anche di telecamere per la lettura delle targhe e ambientali» spiega il sindaco.

Sarà interessato dai lavori anche il marciapiedi posto sul lato sud, sino alle attività commerciali della via.

Ci saranno anche dei disagi: per eseguire l’opera sarà infatti istituito un senso unico alternato.

Municipio

Dopo tre anni di cantiere si avvicina alla sua conclusione o perlomeno compie un grande passo avanti anche il rifacimento del municipio.

L’ala est, quella davanti al parco giochi, dovrebbe essere pronta da luglio per accogliere il trasferimento del personale comunale. Completato il rifacimento di una cablatura, avverrà il trasloco nei nuovi uffici e si potrà iniziare il cantiere nel lato ovest, dove gli interventi previsti appaiono meno impattanti rispetto a quanto eseguito sul lato est. Il nuovo obiettivo per la conclusione di quest’opera è Natale di quest’anno.

Centro sportivo

Sempre per la fine di quest’anno potrebbero essere conclusi i lavori al centro sportivo comunale. Se per il bocciodromo e il nuovo campo a 7 c’è fiducia nel loro utilizzo già a settembre, sarà invece più lunga per quanto riguarda il campo a undici.

Case comunali

Infine le case comunali di via Roma, interessate da opere di efficientamento energetico, con il rifacimento del cappotto e serramenti. Al netto di alcune opere edili, il prossimo passo saranno gli interventi sull’impianto elettrico dei quaranta appartamenti presenti nell’immobile.