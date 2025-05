Esperienza all'Onu per un gruppo di studenti meritevoli dell’Iis Alessandrini di Abbiategrasso . La scorsa settimana il sindaco Cesare Nai, ha avuto l’onore di accogliere nella Sala consiliare di piazza Marconi quattro studenti dell’IIS Alessandrini, protagonisti di un’esperienza unica e formativa.

All’Assemblea delle Nazioni Unite

I giovani, reduci da un viaggio intenso, hanno partecipato al prestigioso progetto “Future We Want Model United Nations - A Global Initiative for Young Leaders”, una simulazione dell’Assemblea delle Nazioni Unite tenutasi a New York.

I protagonisti di questa avventura sono: Tommaso Di Giacomo, Alessandro Gorgone, Santino Giuseppe Antonio Mascolo, Emanuele Davì e Lorenzo Mielati. In qualità di giovani ambasciatori, hanno avuto l’opportunità di immergersi nel funzionamento delle Nazioni Unite, simulando il lavoro diplomatico e affrontando alcune delle più grandi sfide globali.

I momenti salienti di questa esperienza si sono svolti nella prestigiosa sede dell’Assemblea Generale presso il Palazzo di Vetro, quartier generale delle Nazioni Unite. Qui, i ragazzi hanno vissuto in prima persona il clima di lavoro che, quotidianamente, vede coinvolti ambasciatori e rappresentanti delle più importanti istituzioni internazionali.

Durante la conferenza, i Delegates hanno partecipato a sessioni di lavoro ospitate presso l’Hotel Sheraton e l’Hotel Marriott, entrando nel vivo delle discussioni all’interno delle diverse commissioni. Il loro impegno è stato messo alla prova attraverso la votazione dei temi da trattare, i primi interventi e i tentativi di risoluzione delle questioni affrontate.

Un’opportunità incredibile

Il culmine dell’esperienza è stato raggiunto il 5 aprile, quando si sono conclusi i lavori di commissione con la consegna degli attestati di partecipazione e l’assegnazione degli awards. La Closing Ceremony ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per i giovani ambasciatori di riflettere sui preziosi insegnamenti ricevuti e sull’importanza del dialogo e della cooperazione internazionale.

Nel corso della visita i gli studenti, ancora visibilmente emozionati al ricordo di quei giorni vissuti all’ONU, hanno aggiunto:

“E’ stata un’opportunità incredibile che ci ha permesso di socializzare con altri ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, uniti dalla speranza di poter contribuire al cambiamento nel mondo e al raggiungimento di importanti obiettivi di pace e solidarietà”.

Prima della foto di rito con i futuri diplomatici, il sindaco Nai ha espresso il suo orgoglio per questi giovani cittadini, sottolineando.