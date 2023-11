Una dipendente Amga è stata avvicinata da un'esibizionista al Parco Castello di Legnano che ha abbassato la lampo dei pantaloni mentre le si trovava di fronte.

Esibizionista al parco si abbassa la lampo davanti ad una donna

Era impegnata ad inserire nel tablet alcuni dati e non si era accorta di nulla, ma quando ha alzato gli occhi dallo schermo la scena che le si è presentata davanti non era delle più tranquillizzanti: un uomo con la cerniera dei pantaloni abbassati tentava di attirare la sua attenzione con gesti che non è difficile immaginare.

E’ accaduto due giorni fa ad una impiegata di Amga mentre era impegnata nell’effettuare alcune rilevazioni al Parco Castello. Il fatto si è verificato nelle immediate vicinanze dell’area cani che a quell’ora (erano circa le 11.30), complice forse anche il freddo, era stranamente deserta.

Dopo lo spavento è arrivata la denuncia

Di un’età probabilmente compresa tra i 50 e i 55 anni, carnagione chiara, barba, giubbotto e pantaloni color marrone, capellino nero con visiera, l’uomo ha continuato imperterrito sino a quando la nostra operatrice, spaventata ma intenzionata a non darlo a vedere, ha reagito insultandolo: solo a quel punto, si è ricomposto e si è dileguato.

La donna, che inizialmente si era limitata a raccontare l’accaduto ai colleghi, è stata poi invitata dall’azienda a denunciare l’episodio, anche per proteggere eventuali altre “vittime”: i recenti fatti di cronaca accaduti a livello nazionale c’insegnano, infatti, che certi comportamenti come, appunto, quello degli “atti osceni in luogo pubblico”, anche se non direttamente e gravemente lesivi (e, peraltro, neppure più considerati reati, perché depenalizzati con la sola sanzione amministrativa), non vanno comunque sottovalutati, perché possono essere i campanelli d’allarme di condotte ben più gravi.