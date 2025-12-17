Esercitazione di emergenza del piano pandemico

Nella simulazione sono stati coinvolti 73 operatori tra medici, infermieri, Oss e tecnici di laboratorio

Esercitazione all’ospedale di Magenta di una emergenza respiratoria/influenza aviaria in attuazione del piano pandemico regionale e aziendale.

Simulazione di emergenza

Nell’operazione di lunedì mattina, 15 dicembre 2025, sono stati coinvolti 12 figuranti (professionisti sanitari e parenti) e 73 operatori tre medici, infermieri, Oss e tecnici di laboratorio.

La simulazione si è svolta in diverse fasi: l’arrivo in pronto soccorso di alcuni casi con febbre alta e difficoltà respiratorie. I pazienti sono poi stati smistati in percorsi specifici, valutati e mandati nei reparti più idonei: rianimazione i più gravi, medicina, cardiologia, ginecologia (fra i figuranti anche una donna incinta), pediatria.

A coordinare l’esercitazione la direzione sanitaria con presente il direttore sanitario di Asst Ovest Milanese Valentino Lembo. Presenti anche alcuni valutatori per verificare l’efficienza degli interventi.

Attività ordinaria garantita

Si sottolinea che l’attività ordinaria (pazienti reali) non ha subito variazioni. Alcuni esperti (psicologi) hanno rassicurato le persone presenti in ospedale che si trattava di una esercitazione. L’obiettivo di questa iniziativa è verificare che tutte le strutture e i punti di emergenza dell’ospedale rispondano al meglio in caso di emergenza grave.