Esercitazione della Protezione Civile

Mattinata di trambusto sabato mattina in municipio e in altre zone pubbliche del Comune di Cornaredo.

Esercitazione

La Polizia Locale e la protezione Civile di Cornaredo, nella mattinata di sabato 11 novembre, effettueranno l’esercitazione di verifica del Piano di Protezione Civile da mettere in atto in caso di allerte ed emergenza sul territorio comunale. l’invito dell’amministrazione comunale alla cittadinanza è di non allarmarsi in caso vedesse particolari movimentazioni. Nessun cittadino sarà coinvolto nell’esercitazione che riguarderà solo la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile.

Protezione Civile

Lo scopo è il collaudo e la verifica dei piani di emergenza, con l’obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio e l’adeguatezza delle risorse attivate nel corso delle diverse fasi comunali e dell’efficacia appunto dei piani di emergenza. L’esercitazione prevederà attività sia all’interno dell’edificio comunale che all’esterno, sul territorio comunale, e coinvolgerà esclusivamente la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile.

Verrà simulato l’intervento di messa in sicurezza e soccorso ad un evento di allerta che potrebbe riguardare incendio, allagamenti, crolli o altro.

"Chiediamo ai cittadini di non allarmarsi quindi se dovessero vedere movimentazione della Polizia Locale e della Protezione Civile nella mattinata di sabato 11 novembre. Il Piano di Protezione Civile è uno strumento che, per essere in grado di rispondere sempre alle esigenze di soccorso ed assistenza alla popolazione deve mantenersi dinamico, anche attraverso un rapporto stretto con gli strumenti di gestione del territorio. Proprio per questo l’esercitazione è uno strumento di prevenzione importantissimo".

Due pattuglie della Polizia Locale e due equipaggi della Protezione Civile di Cornaredo si ritroveranno in municipio, e lì sarà loro comunicato lo scenario che andranno ad affrontare.