Esce di strada e finisce contro una cappella votiva

È uscito di strada e ha finito la sua corsa contro una cappella votiva nella quale è custodito un dipinto del 1800

L’incidente

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica a Cuggiono, in via San Rocco 114, lungo la SP 117.

Una vettura è uscita improvvisamente dalla carreggiata andando a schiantarsi contro una cappella comunale all’interno della quale è posizionato un quadro storico del 1872 raffigurante la Madonna di Pompei. Miracolosamente illeso il conducente della vettura, un giovane milanese di 22 anni.

I vigili del fuoco di Inveruno e della sede centrale di via Messina hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e recuperare il dipinto. Sul posto anche i carabinieri a cui spetterà il compito di stabilire le cause dell’incidente.