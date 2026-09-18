Entra nel vivo la 49esima «Festa da la Sücia» a Boffalora sopra Ticino, iniziata il 12 settembre con il tradizionale concerto di apertura con il Corpo Musicale Boffalorese e il Corpo Musicale di Jerago con Orago, seguito da diverse iniziative.

Il programma

Ora sono in programma gli ultimi tre giorni di musica, gusto, tradizione e spettacolo per le vie del paese. In particolare oggi, venerdì 18 settembre, dalle 20 alle 24 Street food sotto le stelle per le vie del paese e alle 21 in piazza 4 Giugno musica lice con «I Tattici dello Zen», cover band dei Pinguini Tattici Nucleari.

Domani, sabato 19 settembre, ci sarà la Notte della Sücia; dalle 19 musica, mercatini e Street food sotto le stelle. Dalle 18 in via XXV Aprile esposizione di auto tuning, super car e auto d’epoca a cura di Car Meeting Lombardia e Sinfonia 69 e alle 21 tre eventi musicali: al Parco Mylius serata danzante con Nadia e Davide; in piazza Matteotti concerto jazz con il gruppo «Sestetto» a cura di Avis Boffalora e in piazza 4 Giugno musica live con «The Mcchicken show». Saranno inoltre attivi alcuni punti ristoro.

Il gran finale

Infine domenica 20 settembre la grande chiusura: dalle 9 alle 23 mercatino alimentare, bancarelle hobbisti, creativi, associazioni e Street food per le vie del centro storico. Dalle 10 alle 19 esposizione bonsai in viale dei Certosini e mostra d’arte contemporanea «Viaggio nel colore» alla scuola primaria. Varie inoltre le iniziative di sport e spettacolo per grandi e piccoli in diversi momenti della giornata. Alle 21 in piazza 4 Giugno musica live con «Abba fever» e alle 22 gran finale con lo spettacolo pirotecnico «I fuochi della Sücia». Inoltre per tutto il weekend sarà allestita la mostra «La via del marmo dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano» in sala consiliare.