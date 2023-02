L'emozionante incontro con Papa Francesco

Incontro con Papa Francesco per i diaconi Matteo Lozza di Cantalupo (Cerro Maggiore) e Riccardo Bombelli (San Vittore Olona).

A tu per tu con Papa Francesco

Un colloquio e la stretta di mano con Papa Francesco. E' la grande emozione vissuta dai due diaconi Matteo Lozza di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, e Riccardo Bombelli di San Vittore Olona che a giugno saranno ordinati sacerdoti. In questi giorni sono stati a Roma per un'esperienza, insieme agli altri diaconi della Diocesi, di avvicinamento al diventare preti e hanno avuto l'occasione di incontrate il Santo Padre in un'udienza privata.

La grande emozione