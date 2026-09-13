Emigrati negli Stati Uniti, ora ricercano le loro origini

Il municipio di Arconate ha ospitato nei giorni scorsi la visita di Theresa, Bob e David Monolo, residenti nel Missouri (Stati Uniti) ma con radici in paese

Il municipio di Arconate ha ospitato nei giorni scorsi la visita di Theresa, Bob e David Monolo, nipoti di Luigi Monolo e Teresa Monolo, emigrati a Saint Louis, nel Missouri (Stati Uniti) nel 1911 e nel 1913. Il ponte tra i due paesi ha trovato nuova linfa.

Da Arconate agli Usa per cercare fortuna, ma il legame non si è mai interrotto

Un ponte ideale tra Arconate e il Missouri (Usa). Un’amicizia speciale arrivata dopo che tanti arconatesi, nel corso della storia, partirono alla ricerca di nuove opportunità alla volta dell’America. E la visita avvenuta di recente a Palazzo Taverna dimostra che quel “cordone ombelicale” non si è mai spezzato.

Il racconto del vicesindaco Gamba

Il vicesindaco Fabio Gamba ha partecipato alla cerimonia in municipio e sottolineato il significato del sodalizio:

«Prima delle ferie era arrivato un gruppo italo-americano, sempre da St. Louis, poi c’è stata la tappa che ha visto protagonista un’altra famiglia. E’ una storia che continua, un legame che si rafforza sempre più. Stiamo lavorando per riprendere l’amicizia che si è instaurata tra Arconate e St. Louis. Il nostro sindaco aveva proclamato l’Arconate day il 17 ottobre scorso”.

Verso una nuova fase del rapporto

L’occasione è dunque servita a svolgere le prove generali di gemellaggio con St.Loius. Proprio lì c’è un quartiere, The hill, che corrisponde all’area italiana, in cui si parla il dialetto arconatese.