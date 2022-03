Emerson, i sindacati si fanno sentire. Prossimo incontro col vicario dell'Arcivescovo

RESCALDINA

Nuovo incontro con l'azienda, a rischio 120 posti; il prossimo sarà con il vicario di Mario Delpini

Emerson, nuovo incontro tra i sindacati e l'azienda di Rescaldina.

Emerson, sindacati sempre in campo

Nuovo capitolo della vicenda della Emerson, ditta di Rescaldina che ha annunciato la dismissione del sito produttivo in paese. Come noto, ne erano poi nati scioperi e cortei dei lavoratori, 120 quelli che rischiano il posto, nel centro di Rescaldina così come in quello di Legnano. Oggi, 10 marzo 2022, si è svolto un incontro dopo l'annuncio di chiusura da parte della ditta con le forze sindacali, Rsu e Ooss territoriali, a chiedere con forza la reindustrializzazione del sito. "Oggi l'azineda si è presentata con un progetto che prevede il coinvolgimento di una società esterna che avrà il compito di valutare le potenzialità del sito di Rescaldina con la ricerca di un soggetto potenzialmente interessato all'acquisizione - affermano dalle Rsu, Fim-Fiom Territoriali, Cgil Ticino Olona e Fiom/Cgil Lombardia - A seguito del progetto presentato, abbiamo ribadito alla ditta di non escludere a priori un suo impegno diretto nel processo di reindustrializzazione anche per il prossimo futuro, richiamando l'azienda anche a quei principi di responsabilità sociale a cui si è ispirata in questi anni. Nell'ambito del confronto, abbiamo ribadito la priorità della piena occupazione, salvaguardando l'integrità delle figure professionali allo scopo di rendere attrattivo il sito nell'ambito della ricerca di potenziali acquirenti. Abbiamo inoltre espresso la necessità di incontrare l'advisor per capire l'impostazione che avrà nella selezione delle società interessate alla reindustrializzazione; l'azienda si è resa disponibile a organizzare un incontro non appena sarà definito un piano di lavoro".

L'incontro col vicario dell'Arcivescovo

"Ci siamo lasciati con l'impegno di incontrarci periodicamente o ogni volta che si saranno novità - proseguono i sindacati che, come noto, la scorsa settimana si erano incontrati coi lavoratori alla presenza del prevosto di Legnano don Angelo Cairati - Il prossimo incontro sarà il 25 marzo; confermiamo l'assemblea del 16 marzo che vedrà la presenza del Vicario dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini, responsabile della Pastorale del lavoro. Nel frattempo ci siamo attivati per un incontro in Regione Lombardia propedeutico a quello al Ministero dello Sviluppo economico. In base all'esito di questi incontri valuteremo le prossime azioni da mettere in campo