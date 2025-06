Emergenza ratti al parco della Repubblica

In risposta alla recente segnalazione sollevata dal consigliere comunale Giuseppe Serra, relativa alla presenza di ratti al Parco della Costituzione di Abbiategrasso, l’assessore all’Ambiente Valter Bertani interviene per chiarire la posizione e le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale.

Secondo Serra è un “evidente infestazione”, visibile a tutti: “La zona, molto amata dai bambini, risulta ormai circoscritta e compromessa”, scrive il consigliere, sottolineando come la situazione sia diventata motivo di preoccupazione diffusa tra i cittadini.

Interventi mirati

"Siamo perfettamente a conoscenza della situazione e stiamo monitorando costantemente l'area del Parco della Costituzione, in particolare la zona del laghetto - dichiara Bertani - A riprova della nostra attenzione, desidero precisare che non solo abbiamo effettuato due interventi di derattizzazione nel mese di maggio, ma ne sono seguiti altri nel mese di giugno. L'ultimo di questi è stato realizzato in data 19 giugno, mentre domani, giovedì 26 giungo, sono già in programma altre due azioni piuttosto massicce."

L'assessore alla partita sottolinea come il Comune abbia implementato tutte le misure necessarie per il contenimento delle colonie di roditori, attraverso ditte specializzate. Tuttavia, l'efficacia di tali operazioni è seriamente compromessa da comportamenti scorretti.

Piazzate nuove esce e non abbandonate resti di cibo

"Qualsiasi azione di derattizzazione viene vanificata se la popolazione insiste nell'abbandonare avanzi di cibo, in particolare pezzi di pane, lungo i canaletti e sui prati del parco - aggiunge Bertani - Questo comportamento, purtroppo, fornisce una fonte di sostentamento continua per i ratti, rendendo le nostre esche meno attrattive e favorendo la proliferazione delle colonie. Recentemente – prosegue l'assessore – sono state posizionate nuove esche specifiche per affrontare l'infestazione. Rinnovo però il mio più accorato appello a tutti i frequentatori del parco: raccomando assolutamente di non dare da mangiare a nessun animale, che si tratti di volatili, pesci o altri. Questo semplice gesto di responsabilità è fondamentale per rendere efficaci gli interventi in corso e per garantire il decoro e la salubrità di uno spazio verde amato da tutti, frequentato da bambini, anziani e famiglie. La collaborazione dei cittadini è un elemento imprescindibile per la risoluzione del problema."

L'amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione e a programmare ulteriori interventi, confidando in un rinnovato senso civico da parte di tutti per la tutela del bene comune.