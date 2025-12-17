Emergenza furti nella case: convocata assemblea pubblica

Non c’è tregua anche qualche giorno prima di Natale. I ladri di abitazioni non mollano, hanno preso di mira il territorio di Gudo Visconti e dintorni.

Nuove telecamere in paese

I cittadini sono esausti e vogliono delle risposte, azioni concrete per eliminare questo problema.

“Ho nuovamente contattato il maresciallo Patimo, della caserma dei carabinieri di Rosate ha spiegato il sindaco Omar Cirulli dopo l‘ennesima segnalazione di furti nelle abitazioni – Il comando è stato molto impegnato a seguito di numerose segnalazioni sul territorio, per episodi furtivi in tutti in paesi del nostro distretto. Le pattuglie sono raddoppiate e le nostre 77 telecamere ( più 7 di lettura targhe) possono aiutare le indagini degli uffici, a supporto degli uomini su strada. Il mese scorso è stato infatti individuato e fermato un cittadino di origine sudamericana. Si invita quindi a sporgere denuncia, se vittime di furti, anche continuando nelle segnalazioni che possano risultare utili”.

Il Comune sta tentando di agire come può per adottare misure deterrenti e in quest’ottica l’Amministrazione installerà nuove telecamere.

“Abbiamo deciso di installare altre 3 telecamere nei prossimi mesi( via Piave/San Rocco e fermate del bus, sulla provinciale), arrivando a 80 supporti, in totale – ha spiegato il primo cittadino – Consideriamo gli occhi elettronici un buon elemento per contrastare questo fenomeno che durante il periodo natalizie subisce un impennata di casi”

Colpite le case più isolate

In merito a questa spiacevole situazione, il sindaco ha precisato che nel mirino dei ladri ci sono particolarmente le abitazioni situate in zone che confinano con le campagne.

“Sto sentendo le forze dell’ordine, allo scopo di organizzare nei prossimi giorni un’assemblea pubblica sul tema. Molti mi chiedono di ronde o controllo del vicinato – sottolinea Cirulli -Nel primo caso, va detto che si tratta di iniziative illegali e ingiustificabili, mentre nel secondo porteremo gli esempi di altri Comuni, grazie alle esperienze vissute dai rappresentanti delle forze dell’ordine, che interverranno nella serata. Sono in contatto con tutti i sindaci del territorio, che hanno gli stessi problemi. Invito alla calma e alla prudenza negli atteggiamenti. Capisco la preoccupazione, che è anche la mia e di tutti, quindi ringrazio sentitamente per la collaborazione”.

Assemblea pubblica

L’incontro sulla sicurezza nelle abitazioni è fissato per lunedì 22 dicembre 2025 alle 21 al Centro Civico. A dare preziosi suggerimento ci saranno il comandante della Polizia Locale Unione i Fontanili Maurizio Grottoli e il comandante della stazione dei Carabinieri di Rosate Daniele Patimo.