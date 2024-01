Elmo e spada di cioccolato per celebrare il Palio: l'idea dei ragazzi dello Ial

Elmo e spada di puro cioccolato per celebrare il Palio di Legnano.

Elmo e spada di cioccolato: così lo Ial Legnano celebra il Palio

A realizzarli, nell'ambito della partecipazione al Gigep Giovani2024, sono stati gli studenti dello Ial Legnano Alice Marinetti, Noemi Pinotti, Simone Vago e Antonio D’Abrosca.

"Abbiamo ottenuto l'autorizzazione dagli organi ufficiali"

La professoressa Roberta Biasolo, docente tecnico professionale di pasticceria, ci racconta così il processo creativo dei suoi studenti in occasione del celebre concorso per le scuole professionali di pasticceria che ha l’obiettivo di far emergere il territorio e i suoi prodotti:

"Il progetto dell’alzata è nato pensando a cosa fosse importante per il nostro Paese, le idee non ci mancavano ma abbiamo voluto valorizzare la nostra città e dunque il Palio, evento molto sentito da tutti noi; abbiamo anche chiesto e ottenuto l’autorizzazione agli organi ufficiali del Palio".

Tre creazioni ispirate a forme e sapori di Legnano e della Lombardia

Sull'alzata ispirata al Palio, Alice, Noemi, Simone e Antonio hanno collocato pasticceria mignon da far degustare alla giuria: Bavarese all’arancia e gelée al Campari, Stratificato alle pere e gorgonzola e Bignè al miele d’acacia e camomilla. Forme e sapori di Legnano e della Lombardia celebrati dagli gli allievi della scuola professionale Ial di via Cuttica 1, che accompagna le ragazze e i ragazzi dopo la terza media ad acquisire la qualifica professionale (già dal terzo anno) e il diploma tecnico professionale (con il quarto anno) nei settori ristorazione, pasticceria e sala bar.

"Partecipavamo come campioni della passata edizione"

La professoressa Biasolo continua:

"Partecipavamo come campioni della precedente edizione ed eravamo carichi. Durante la gara i ragazzi hanno lavorato bene ma a causa di un intoppo con l’alzata di cioccolato, le cose non sono andate così come speravamo. In ogni caso, sono orgogliosa di loro, devono continuare a crederci sempre e non mollare mai".

Oltre alla fine pasticceria, gli studenti hanno realizzato anche una brochure esplicativa del progetto Sigep Giovani.