A tre settimane dal voto, nella serata di ieri, venerdì 21 aprile, il centrosinistra di Bareggio ha ufficialmente presentato la coalizione a sostegno del candidato sindaco Lorenzo Zanzottera, in corsa per le amministrative del prossimo 14 e 15 maggio.

Elezioni Bareggio: ecco la coalizione di centrosinistra

Ad aprire la serata l’ex sindaco di Pregnana Milanese Sergio Maestroni, a cui è seguito l’intervento di Zanzottera, che da buon critico cinematografico ha ricordato come «Le belle storie» come si propone di esserlo questa campagna elettorale «hanno bisogno degli attori e della sceneggiatura».

«Guardando tutte le persone candidate copriamo tantissime generazioni – ha aggiunto Maestroni – ci sono persone più giovani di me e più sagge di me. In questi ultimi mesi ciascuno di noi è stato un tassello di un mosaico che abbiamo costruito insieme».

Pochi ma chiari i punti cardine del programma elettorale del centrosinistra: ambiente, associazionismo, cultura, legalità e ovviamente la scuola, considerata anche la professione di insegnante del candidato sindaco.

Presenti tutte e quattro le liste

Sul palco sono poi saliti i rappresentanti delle quattro liste che compongono la coalizione: Marika Cenati per il Pd; Simone Baroni per Sinistra in Movimento; Fabrizio Masseroni per Alleanza Verdi Sinistra e Giovanna Giudici per Radici sul futuro.

«Se siamo tutti impegnati politicamente è perché abbiamo sentito una chiamata comune alla responsabilità per Bareggio», ha precisato Zanzottera.

A seguire gli interventi dei sindaci e degli esponenti politici giunti appositamente per dare il loro sostegno al candidato. Presenti sul palco dell’auditorium Madre Teresa di Calcutta il sindaco di Pregnana Milanese Angelo Bosani, il sindaco di Rho Andrea Orlandi e i consiglieri regionali Carlo Borghetti del Pd e Onorio Rosati di Alleanza Verdi Sinistra. Sul finale simbolico passaggio di consegne con gli interventi degli ex sindaci di Bareggio Paolo Maggiolini e Giancarlo Lonati.