Eletto il nuovo presidente della Consulta per l’Ospedale

Il dottor Gianpiero Montecchio la scorsa settimana è stato eletto è il nuovo presidente della Consulta per l’Ospedale e i Servizi Socio-Sanitari dell’Abbiatense

Eletta anche la vicepresidente Marta Mainardi. Un medico di grande esperienza alla guida dell’organismo consultivo per affrontare le sfide della sanità locale.

La Consulta sui Temi dell’Ospedale e dei Servizi socio-sanitari della Comunità Abbiatense ha un nuovo presidente. Nella seduta della scorsa settimana l’assemblea ha infatti eletto il dottor Gianpiero Montecchio per guidare l’importante organismo consultivo del Comune di Abbiategrasso. Succede al presidente uscente, Giovanni Tragella, a seguito delle sue dimissioni.

Il dottor Montecchio, classe 1959, è una figura molto conosciuta e stimata in città, dove opera da anni come apprezzato ematologo e medico di medicina generale. La sua profonda conoscenza del tessuto sanitario e sociale del territorio rappresenta un valore aggiunto per il ruolo che andrà a ricoprire. A lui è affidato il compito di farsi portavoce e promotore delle istanze e delle necessità dell’intera comunità in tema di cura e assistenza.

L’elezione è stata accolta con favore dai membri della Consulta, che auspicano possa dare nuova incisività e continuità ai lavori dell’organismo, in un momento in cui le sfide e le criticità del sistema sanitario locale richiedono risposte urgenti e competenti.

Nel corso della stessa seduta, è stata nominata alla carica di vicepresidente Marta Mainardi, già operatrice nel settore sanitario e membro attivo della Consulta. La sua nomina completa un vertice di comprovata esperienza, pronto a collaborare con l’Amministrazione Comunale e tutti gli attori del territorio per la tutela e il potenziamento dei servizi sanitari.