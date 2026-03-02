Effettuato il censimento delle piante del Comune

Ogni albero è stato numerato e catalogato e si provvederà ad aggiornamenti periodici

Un patrimonio da proteggere e tutelare con scelte adeguate. Vermezzo con Zelo ha un territorio con molte piante, è quello che risulta da una recente e dettagliata analisi sul campo. Diversi anche gli interventi di rinvigorimenti di alcuni alberi.

1667 alberi

“Sono 1.667 gli alberi di proprietà comunale sul territorio di Vermezzo con Zelo. Grazie ai fondi del Pnrr abbiamo concluso da poco il censimento di piante, arbusti e siepi, nonché dei cigli delle strade e dei marciapiedi per una pianificazione più attenta del diserbo chimico e meccanico (26 km complessivi)” sottolineano dall’Amministrazione.

Un ‘operazione per avere un quadro dettagliato della situazione e pianificare gli interventi, valutare l’evoluzione della condizione del patrimonio verde del Comune.

“Con questo censimento ogni pianta è stata numerata e catalogata (dimensioni, caratteristiche, stato di salute) e si provvederà ad aggiornamenti periodici, anche in funzione degli interventi che sarà necessario compiere – proseguono dal Comune – Gli esperti agronomi coinvolti nel censimento hanno individuato circa 50 piante ad alto fusto con propensione al cedimento, per le quali , anche per motivi di sicurezza , è stato consigliato l’abbattimento e altre 150 piante con necessità di essere potate urgentemente.”

Da gennaio sono in corso gli interventi più urgenti, che hanno coinvolto circa 70 piante:

“14 abbattute su segnalazione degli esperti agronomi e 53 potate senza interventi invasivi, ma con accurati sistemi come quelli in tree climbing che garantiscano il rinvigorimento dell’albero – precisano e concludono – È stata data precedenza agli esemplari presenti nei parchi delle scuole e nei giardini pubblici, per un investimento di circa 30mila euro”.