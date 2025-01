Educazione stradale, bullismo e cyberbullismo: la Polizia Locale sale in cattedra

Si accresce la collaborazione fra l’Istituto Comprensivo Montalcini di Cuggiono e la Polizia Locale.

La Polizia Locale di Cuggiono a tu per tu con gli studenti

Quest’anno l’assistente esperto Giuliana Tunici incontrerà non solo i bimbi della scuola dell’infanzia, ma anche gli alunni della scuola primaria e gli studenti delle medie. Oltre alle tematiche dell’educazione stradale si affronteranno anche le problematiche del contrasto al bullismo e al cyberbullismo. In questo mese di gennaio sono partiti nelle classi delle medie e in quelle delle elementari che hanno aderito al progetto, gli incontri sul bullismo, fenomeno che ha implicazioni sociali molto ampie, sia per le vittime che per gli autori.

"Uno studente su tre, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto bullismo"

Il comandante della Polizia Locale Ezio Villa ha commentato:

"L’ambiente scolastico è uno dei principali luoghi in cui si manifestano questi fenomeni, infatti le statistiche delle Nazioni Unite rilevano che nel mondo uno studente su tre, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bullismo; in Italia il 20% di adolescenti, tra 11 e 17 anni, sono vittime di bullismo. Con gli incontri nelle classi tenuti dall’agente Tunici l’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini e gli adolescenti, le loro famiglie e la scuola stessa a prodigarsi per contrastare il bullismo, che in genere nasce come denigrazione fino ad assumere aspetti più gravi, grazie alle nuove tecnologie, e sfociare nel revenge porn".

Al via le lezioni di educazione stradale "su misura"

Le lezioni di educazione stradale partiranno in febbraio e saranno organizzate in relazione all’età dei destinatari, così alla materna l’agente Tunici tornerà a vestire i panni della Zia Poli; in primavera, dopo le lezioni di teoria, sarà inaugurato, nel cortile interno della primaria, il campo scuola dove gli alunni si cimenteranno sia in veste di pedoni che di autisti, a bordo di kart a pedali, per apprendere le regole basilari della circolazione stradale, veicolare e pedonale.

Nella foto di copertina: il campo scuola per l'educazione stradale realizzato alla scuola primaria di via Annoni