“Educare per il futuro”: Confindustria mette attorno allo stesso tavolo scuola, impresa e istituzioni

Un momento di confronto tra mondo dell’istruzione, università, impresa e istituzioni per delineare insieme percorsi concreti e sostenibili in grado di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e di rispondere alle sfide del futuro. È l’obiettivo dell’incontro promosso per mercoledì 5 novembre da Confindustria Alto Milanese.

Confindustria Alto Milanese promuove l’incontro “Educare per il futuro”

“Educare per il futuro. Scuole, Istituzioni, imprese unite per il Paese”, questo il titolo dell’evento (che si terrà alle 11 nella sede associativa di via 20 Settembre 30 a Legnano), parte dalla consapevolezza che “la formazione rappresenta oggi una delle sfide più decisive per la crescita delle aziende e del Paese” e che “rafforzando la collaborazione tra scuola e impresa potremo garantire alle aziende le competenze di cui avranno bisogno e offrire ai giovani prospettive concrete per costruire il loro futuro nel nostro territorio”.

Tra gli interventi anche quello dell’assessore regionale Simona Tironi

Maurizio Carminati (nella foto di copertina), presidente di Confindustria Alto Milanese, interverrà sul tema “Scuola e impresa, perché collaborare ora”; Riccardo Di Stefano, delegato Education e Open Innovation di Confindustria, parlerà di “Capitale umano e partnership educative: la visione di Confindustria”; Simona Tironi, assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro di Regione Lombardia illustrerà le “Politiche regionali per favorire l’incontro scuola-impresa”. Seguirà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Anna Gervasoni, rettore dell’Università Carlo Cattaneo Liuc (che interverrà su “Università, formazione continua e open lab”), Cristiana Poggio, presidente della Fondazione Its Leading Generation Academy (“Innovare la formazione tecnica: esperienze e strategie Its”), e del dirigente dell’Istituto Marcora di Inveruno Antonio Zito (“Collaborazione scuola-impresa: successi e sfide”).

“Il capitale umano resta, oggi più che mai, la risorsa più preziosa per le nostre aziende”

Il presidente di Confindustria Alto Milanese Maurizio Carminati dichiara:

“Gran parte del mio mandato è costruito sul tema dell’Education, perché il capitale umano resta, oggi più che mai, la risorsa più preziosa per le nostre aziende. Da anni lavoriamo per costruire ponti solidi tra scuola e impresa con percorsi formativi che rispondano alle reali esigenze del territorio e dell’economia, con un occhio particolare all’intelligenza artificiale, che sta trasformando il lavoro, la comunicazione e perfino il pensiero. Tecnologia e formazione umanistica sono per noi i due pilastri, perché se la tecnologia è il motore del progresso, la cultura ne è la rotta. Il futuro non sarà di chi sa tutto, ma di chi saprà dare senso a ciò che sa”.