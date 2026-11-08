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“Educare è lasciare spazio: essere genitori oltre le aspettative”: nuovo incontro a Nerviano con “Educare: crescere insieme”.

“Educare è lasciare spazio: essere genitori oltre le aspettative”

Sarà mercoledì 11 novembre 2026, alle 21, nella sala del Bergognone a Nerviano, la nuova serata di «Educare: crescere insieme», un percorso di incontri per costruire una comunità educante in paese.

Promosso dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Nerviano, l’iniziativa vede una serie di serate: quella di mercoledì avrà come titolo “Educare è lasciare spazio: essere genitori oltre le aspettative” e vedrà anche la proiezione del film “Father and son” di Kore-Eda Hirokazu.

Le parole dell’assessore

“Vogliamo promuovere una comunità educante in cui famiglie, scuola, associazioni e realtà del territorio collaborino per accompagnare la crescita delle nuove generazioni – il commento dell’assessore Carolina Re Depaolini – Educare non è una responsabilità che riguarda soltanto i genitori o gli insegnanti, ma un impegno condiviso che coinvolge tutta la comunità. Attraverso questi incontri desideriamo offrire occasioni di confronto e approfondimento su temi educativi attuali, trasformando la riflessione in partecipazione e collaborazione concreta. L’obiettivo è costruire insieme una rete capace di ascoltare i bisogni dei ragazzi, valorizzarne i talenti e sostenerli nel loro percorso di crescita”.