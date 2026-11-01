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“Educare: crescere insieme”: incontri per i genitori a Nerviano.

“Educare: crescere insieme”: incontri per i genitori

“Educare-Crescere insieme”. Questo il titolo del percorso di incontri, promosso dal Comune di Nerviano, per costruire una comunità educante in paese. Tutte le serate avranno luogo nella sala del Bergognone.

Si inizia mercoledì 4 novembre 2026, alle 21, con la proiezione del film “The Holdovers” per la serata “Educare è ascoltare: quando la relazione diventare un’occasione per crescere”; secondo appuntamento mercoledì 11 novembre 2026, con “Educare è lasciare spazio. Essere genitori oltre le aspettative” con il film “Father and son”.

La terza serata sarà sui Disturbi specifici dell’apprendimento: appuntamento il 17 novembre 2026, alle 18, per un incontro insieme al Csbno. La quarta, alle 21, vedrà protagonista il film “School of Rock” per l’evento “Educare è far emergere i talenti: quando imparare significa scoprire chi siamo”. Quinta serata il 2 dicembre 2026, alle 21, con “Soldi, scelte e responsabilità: accompagnare i ragazzi verso l’autonomia”. Si chiuderà il 9 dicembre 2026, alle 21, con “La musica come analgesico naturale: effetti sul dolore fisico e prospettive didattiche” a cura di Camilla Copreni.

Le parole dell’assessore

“Con l’iniziativa vogliamo promuovere a Nerviano una comunità educante in cui famiglie, scuola, associazioni e realtà del territorio collaborino per accompagnare la crescita delle nuove generazioni . il commento dell’assessore ai Servizi sociali Carolina Re Depaolini – Educare non è una responsabilità che riguarda soltanto i genitori o gli insegnanti, ma un impegno condiviso che coinvolge tutta la comunità. Attraverso questi incontri desideriamo offrire occasioni di confronto e approfondimento su temi educativi attuali, trasformando la riflessione in partecipazione e collaborazione concreta.

L’obiettivo è costruire insieme una rete capace di ascoltare i bisogni dei ragazzi, valorizzarne i talenti e sostenerli nel loro percorso di crescita”.