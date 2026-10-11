Edificio storico torna a vivere grazie ai volontari di «La Fra»

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«La nostra casa, storia di una rinascita». Sono terminati e sarà inaugurata sabato prossimo, 17 ottobre, la casa realizzata dall’associazione «La Fra» in via Litta 43-53 a Lainate

Un vecchio edificio storico rimesso a nuovo grazie all’impegno dei volontari dell’associazione

Un vecchio edificio storico rimesso a nuovo grazie all’impegno dei volontari dell’associazione che, dopo oltre mezzo secolo di inutilizzo, tornerà a vivere diventando un luogo spazio di incontro, ascolto, accoglienza e condivisione. Una bella casa, una nuova opportunità di crescita per persone con disabilità, famiglie e comunità cittadina.

Laboratori creativi e occupazionali, aperti al territorio

L’inaugurazione è in programma per le 17 alla presenza delle autorità cittadine. All’interno dell’edificio spazi rinnovati per due appartamenti per l’avvicinamento alla vita autonoma delle persone con disabilità, laboratori creativi e occupazionali, aperti al territorio anche in orari non coperti da scuole o centri diurni.

All’esterno, un ampio e bellissimo giardino per il tempo libero

All’esterno, un ampio e bellissimo giardino per il tempo libero e laboratori di giardinaggio anche in collaborazione con le scuole e luogo di incontro per momenti di accompagnamento e sostegno alle famiglie.

L’Associazione La Fra Onlus ha festeggiato nel 2024 il suo cinquantesimo compleanno

L’Associazione La Fra Onlus ha festeggiato nel 2024 il suo cinquantesimo compleanno: un appassionante viaggio di condivisione con centinaia di persone disabili e le loro famiglie. Il nome scelto dai soci fondatori La Fra, che sta per Lainate e Frazioni, esprime il desiderio di abbracciare ed essere abbracciati da tutta la propria comunità. Ora quell’abbraccio desiderato e condiviso si realizza in maniera più compiuta con il progetto portato a termine della «Nostra casa»