Ecco la moneta celebrativa della Battaglia di Legnano

Sarà rettangolare, in argento, del valore nominale di 5 euro e sarà in vendita a partire dall'11 marzo al prezzo di 90 euro.

Una moneta in argento raffigurante la Battaglia di Legnano.

Presentata la moneta in argento per l’850esimo della Battaglia

Questo il progetto numismatico – a cura di Fondazione Palio, Amministrazione comunale, Collegio dei capitani e delle contrade e Famiglia Legnanese, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la collaborazione del Museo degli Uffizi – per una celebrazione in grande stile degli 850 anni della Battaglia. La moneta, che sarà coniata in 4mila esemplari, è stata presentata ufficialmente ieri, lunedì 9 febbraio, al Ministero delle finanze e oggi, martedì 10 febbraio, nella Sala degli stemmi del comune di Legnano.

“Meritato omaggio a un evento fondativo della storia italiana”

Di formato rettangolare, misura 35×26,3 millimetri, pesa 18 grammi e reca sul fronte (dove compare la scritta “Repubblica italiana”) un’immagine iconica della Battaglia del 29 maggio 1176, il quadro dell’evento realizzato nel 1870 dal pittore Amos Cassioli e conservato a Palazzo Pitti a Firenze; e sul retro (dove compare il valore nominale, 5 euro) il drappo del Palio con gli stemmi delle otto contrade, realizzati da Pierantonio Galimberti, sotto il verso dell’inno nazionale “Dovunque è Legnano”. “A 850 anni di distanza, il meritato omaggio a un evento fondativo della storia italiana, emblema di libertà comunali, di unità e coraggio” spiegano il mef e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La moneta sarà in vendita al prezzo di 90 euro e sarà possibile prenotarne l’acquisto a partire dalle 11 dell’11 marzo sul sito della Zecca di Stato (https://www.shop.ipzs.it/).

“Orgoglioso di aver accolto un progetto che sposa storia e tradizione”

Massimo Masullo, responsabile progetti speciali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha dichiarato:

“Sono orgoglioso di aver accolto un progetto che sposa storia e tradizione. La tradizione è lo strumento più efficace che abbiamo per tramandare la storia. Quest’anno abbiamo inserito, tra le elementi culturali da celebrare, anche la Battaglia di Legnano, un evento di fondamentale importanza per l’identità e l’unità del nostro Paese”.

Un risultato che si deve in gran parte all’impegno dell’instancabile Jody Testa

Jody Testa, responsabile rapporti istituzionali della Fondazione e vice gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade, alla perseveranza del quale si deve questo risultato (e che già si era prodigato per ottenere il francobollo del Palio di Legnano, stampato nel 2025 nell’ambito della serie dedicata alle “eccellenze del patrimonio culturale italiano”), ha detto:

“Abbiamo lavorato molto per arrivare alla realizzazione di questa moneta. Ho visto una squadra di ragazzi giovani e motivati lavorare con passione per trasmettere a chi non è del mondo del Palio la conoscenza della nostra tradizione”.

“Un nuovo traguardo di grande prestigio e un dono prezioso alla città”

Luca Roveda, presidente della Fondazione Palio, ha sottolineato:

“La moneta celebrativa per l’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano è il risultato di un percorso condiviso. Dopo il francobollo del 2025, grazie all’impegno del Collegio e in particolare del vice gran maestro Jody Testa, siamo orgogliosi di aver raggiunto un nuovo traguardo di grande prestigio con il conio della moneta realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Un dono prezioso alla città di Legnano, che unisce memoria, identità e senso di appartenenza”.

“Un’opera d’arte e un oggetto in cui riconosciamo la fiducia reciproca”

Un messaggio condiviso anche dal sindaco di Legnano Lorenzo Radice, che ha voluto sottolineare l’importanza “della fiducia riconosciuta a un oggetto come la moneta, senza la quale non potremmo creare valore e scambiarlo. Dietro la moneta c’è ciò che in questi anni Legnano e le contrade hanno fatto: darsi fiducia reciproca perché tutti abbiamo un obiettivo comune. Attraverso il nostro lavoro condiviso riusciamo a fare sempre più grande il nostro Palio”.

“Un simbolo della storia, dei valori e della tradizione civica di Legnano”

Alessandro Airoldi, gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade, ha ribadito:

“In qualità di gran maestro non posso che essere molto soddisfatto per questo riconoscimento di grande valore per la comunità legnanese. La moneta non è solo un oggetto numismatico, ma un simbolo della storia, dei valori e della tradizione civica di Legnano e il Collegio auspica che questa emissione possa contribuire a diffondere, anche a livello nazionale, la conoscenza dell’evento storico”.

L’emissione della moneta avverrà martedì 26 maggio, mentre sabato 30 e domenica 31 maggio, giorno del Palio, sarà possibile acquistarla in città, dove sarà allestito un apposito gazebo. A Legnano saranno conservati i calchi in gesso della moneta, di formato più grande.