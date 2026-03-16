Eccellenze studentesche: premiati 41 ragazzi

L'Amministrazione comunale ha voluto celebrare i brillanti risultati (conseguiti nello scorso anno scolastico) di 18 ex alunni di terza media e di 23 ragazzi che hanno affrontato la maturità.

Sono ben 41 gli studenti bustesi che nella mattinata di ieri, domenica 15 marzo, sono stati premiati dall’Amministrazione comunale per aver concluso brillantemente il ciclo d’istruzione secondaria di primo o di secondo grado nello scorso anno scolastico.

Eccellenze studentesche: premiati i ragazzi che hanno concluso le medie con 10

La cerimonia è andata in scena nell’aula magna della scuola Caccia. A superare l’esame di terza media con 10 sono stati Victoria Lyudmilova Arsova, Alessio Berra, Daniele Bottini, Luca Camillozzi, Gaia Civati, Anna Comparone, Edoardo Gallo, Anila Gjetja, Gaia Livorno, Cecilia Meneghin, Valentina Ndreu, Gabriele Parotti, Alicia Recchia, Clara Santagati, Sofia Vannulli, Eric Vella, Sofia Ventrici e Yong Matteo Zanzottera, tutti diplomatisi alla scuola Caccia.

Riconoscimenti anche a 23 studenti che hanno superato la maturità a pieni voti

Hanno invece conseguito la maturità con voto non inferiore a 85 Francesca Aceto (90 all’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua di Legnano), Azzurra Barone (92 all’Istituto Tecnico Stanislao Cannizzaro di Rho), Letizia Boioli (90 al Liceo Linguistico Europeo di Arconate), Sara Ceriotti (97 al Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio), Sofia Del Latte (100 al Liceo Galileo Galilei di Legnano), Carlotta De Luca (86 all’ Istituto Enrico Fermi di Castellanza), Pietro De Luca (94 al Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio), Omar Ibrahim Abouelyazid El Abbasi (100 all’Istituto Giuseppe Torno di Castano Primo), Giulia Gatti (94 all’Istituto Torno), Giorgia Sergieva Georgieva (95 all’Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio), Simone Merlotti (97 all’Europeo di Arconate), Simone Paganini (98 all’Its Gregorio Mendel di Villa Cortese), Noemi Pala (100 all’Istituto Tecnico Olga Fiorini di Busto Arsizio), Sofia Paleari (92 al Liceo Galilei), Francesca Parotti (94 all’Ite Tosi), Gabriele Pinciroli (92 al Liceo Scientifico Claudio Cavalleri di Parabiago), Federica Ponzio (100 all’Ips Lombardini di Inveruno), Lorenzo Giovanni Re (91 al Liceo Galilei), Elisabetta Russo (100 e lode all’ITE Tosi), Sara Veluti (92 all’Ite Tosi), Andrea Venuti (88 all’Istituto Torno), Rebecca Vismara (90 all’Istituto Marcora di Inveruno) e Giulia Zoia (98 al Liceo Cavalleri).