E’ tornato il servizio Navetta per tutti i cittadini di Nerviano.

E’ tornato il servizio Navetta per tutti i cittadini

E’ ripreso il servizio di navetta cittadina messo a disposizione gratuitamente per i cittadini di Nerviano. Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per offrire un supporto concreto alla mobilità dei cittadini e rafforzare il collegamento tra il capoluogo e le frazioni.

La navetta sarà attiva nei giorni di mercoledì e giovedì feriali, dalle 9 alle 12, consentendo di raggiungere con facilità alcuni dei principali punti di interesse del territorio, tra cui il polo medico, il municipio, l’ufficio postale, i negozi di vicinato, i centri commerciali e i cimiteri.

Le parole del sindaco

“Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere Nerviano sempre più accessibile e attenta ai bisogni quotidiani delle persone – ricorda il sindaco Daniela Colombo che aveva lanciato l’iniziativa ormai diversi mesi fa – Si tratta di un servizio particolarmente utile per gli anziani, per chi non dispone di un mezzo proprio e per tutti coloro che desiderano muoversi sul territorio in modo più comodo e sostenibile. L’invito è rivolto a tutti i cittadini: utilizzare il servizio significa contribuire a consolidare un progetto che offre un’alternativa pratica agli spostamenti quotidiani”.