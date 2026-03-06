E’ tornato a casa il 16enne di cui non si avevano più notizie

La buona notizia è giunta nella notte: è tornato a casa il sedicenne di Canegrate scomparso nel pomeriggio del 4 marzo 2026, dopo essere uscito da scuola.

Sedicenne scomparso dopo scuola

Il ragazzo, dopo essere uscito dall’Istituto Bernocchi di Legnano, aveva fatto perdere le proprie tracce. Ad averlo notato per ultimo un amico che lo aveva visto sul treno dicendo di essere diretto a Parabiago, nonostante abitasse a Canegrate.

Non tornando a casa, i genitori, dopo averlo cercato per tutto mercoledì e denunciato la scomparsa, erano passati a scuola per trovare qualsiasi tipo di indizio che potesse portare a qualcuno o a qualche luogo o per capire se ci fossero stati screzi con qualcuno.

Più di ventiquattr’ore di ansia e preoccupazioni che, fortunatamente, si sono dissolte nella notte tra giovedì e venerdì quando il ragazzo ha fatto ritorno a casa sano e salvo