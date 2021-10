Magenta

L'annuncio della Diocesi in vista delle festività.

E' Santa Gianna la protagonista della lettera natalizia dell'Arcivescovo milanese Mario Delpini. Per far giungere nelle case i consueti auguri natalizi, l’arcivescovo Mario Delpini ha immaginato quest’anno che a scrivere fosse la “Mamma di famiglia”, Gianna Beretta Molla, la santa magentina, cui è dedicato il santuario di Mesero.

E' Santa Gianna la protagonista della lettera natalizia dell'Arcivescovo

Attraverso una serie di lettere “firmate” dalla Santa, si apprende dal sito diocesano, Mario Delpini si rivolge alle persone che si preparano a festeggiare il Natale: la nonna, la ragazzina, il bambino vivace, il medico, il sindaco, il parroco, lo straniero… per concludere con un pensiero dedicato a chi il giorno della festa lavorerà. Una benedizione, un messaggio di vicinanza e di speranza per superare i momenti difficili e gioire della nascita di Gesù.

Un dono durante le benedizioni

La lettera alle famiglie 2021 dal titolo Cari amici vi scrivo… Lettere immaginarie di santa Gianna per il Natale in famiglia potrà essere distribuita durante le benedizioni natalizie nelle case, consegnata direttamente in parrocchia nelle domeniche di Avvento che precedono il Natale, oppure dispensata al termine di celebrazioni specifiche per la benedizione dell’acqua da fornire ai capifamiglia che potranno benedire la mensa il giorno di Natale prima del tradizionale pranzo.