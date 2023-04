E' nata la nuova associazione Demos Paolo Roberti

Il 31 Marzo 2023 a Legnano ha ripreso vita l’Associazione socio-culturale DEMOS, che in onore al suo fondatore, il compianto Paolo Roberti, prende il nome di DEMOS Paolo Roberti.

Nata la nuova associazione Demos Paolo Roberti

Fra i Soci Fondatori si annoverano gli amici di Paolo che dall’inizio l’hanno accompagnato nelle iniziative svolte e chi comunque gli è stato vicino. Perpetuando quindi gli scopi originali, l’Associazione, senza fini di lucro, si prefigge di promuovere la partecipazione della comunità territoriale ed attuare la promozione della cultura umanistica , scientifica, ambientale nelle sue forme espressive, della creatività e dello sport ; la storia soprattutto del territorio, del territorio la promozione della cittadinanza, la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale, la democrazia ed i diritti civili, in particolare presso le nuove generazioni.

Di promuovere inoltre l’impegno per il volontariato e la promozione sociale. Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva si impegna a sostenere ed organizzare incontri culturali nelle forme più opportune ed idonee, compatibili con le disponibilità dell’Associazione.

Il direttivo dell'associazione

Numerosi sono i cittadini del territorio Legnanese che hanno manifestato l’interesse ad associarsi per poter dare sempre più vigore alle iniziative che lo stesso Paolo aveva in animo di concretizzare.

Il Comitato direttivo è così composto : Presidente Ivaldo Pahle, Vice Presidente Vittoria Giannetti ,

Segretario Luca di Falco, Tesoriere Nicola Colangelo, Consiglieri : Rosa Romano, Francesco Biglieri, Vito Daprile.

Una prima partecipazione pubblica di DEMOS Paolo Roberti avverrà in occasione del 25Aprile.