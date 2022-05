E' morto l'uomo che ha accusato il malore in bicicletta

E' SUCCESSO A ROBECCHETTO

Si era sentito male oggi pomeriggio. Giunto in ospedale, i medici anno tentato in tutti i modi di tenerlo in vita. I loro sforzi, però, si sono rivelati vani

E' morto l'uomo che ha accusato un malore nel pomeriggio di oggi, martedì 24 maggio, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Robecchetto con Induno, nella frazione di Malvaglio. Era stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Inutili, poi, purtroppo i tentativi dei medici di tenerlo in vita. Il sessantenne si è spento nel nosocomio legnanese.

Il malore improvviso

Il malore in bicicletta, l'intervento di ambulanza ed elisoccorso, la corsa disperata in ospedale ed infine il decesso. Sono gli istanti drammatici vissuti questo pomeriggio a Robecchetto con Induno, in particolare a Malvaglio, dove un uomo sulla sessantina all'improvviso si è sentito male, complice forse il caldo che sta caratterizzando queste giornate, mentre era in sella alla sua bici. Le sue condizioni di salute hanno fatto subito temere il peggio. Sul posto, infatti, a soccorrerlo, è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano che, dopo aver effettuato le prime medicazioni, ha trasportato l'uomo in condizioni gravissime all'ospedale di Legnano.

La corsa in ospedale e il decesso

Dopo la corsa disperata alla volta del nosocomio legnanese, i medici hanno tentato in tutti i modi di tenere in vita la vittima del malore. Ma i loro sforzi, purtroppo, si sono rivelati vani. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Nel teatro dell'accaduto anche un elisoccorso che, giunto da Milano, era atterrato nelle immediate vicinanze. Ad intervenire, per coadiuvare le operazioni di soccorso, erano stati infine i vigili di Robecchetto con Induno. Erano stati allertati pure i Carabinieri di Legnano.