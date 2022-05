Accusa un malore mentre va in bicicletta: grave un sessantenne

E' SUCCESSO A ROBECCHETTO

L'uomo si trova in ospedale a Legnano in gravi condizioni

Accusa un malore mentre è in sella alla sua bicicletta: sessantenne trasportato d'urgenza in ospedale. E' accaduto a Robecchetto con Induno, dove è intervenuto anche l'elisoccorso.

Malore per un ciclista: sul posto i sanitari

Stava viaggiando in sella alla sua bicicletta, in tenuta sportiva, il sessantenne che nel pomeriggio di oggi, martedì 24 maggio, a Robecchetto con Induno, nella località di Malvaglio, ha accusato un malore improvviso, probabilmente dettato dalle elevate temperature che stanno caratterizzando le ultime giornate, mettendo subito in allerta i sanitari. Quest'ultimi sono infatti giunti sul posto, in codice rosso, per mezzo di un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano ma anche di un elisoccorso, proveniente da Milano, che è atterrato nelle immediate vicinanze dell'accaduto.

Sessantenne finisce in ospedale: è in gravi condizioni

Dopo aver ricevuto le prime medicazioni, la persona che ha accusato il malore è stata trasportata in ambulanza alla volta dell'ospedale di Legnano, dove si trova ricoverato proprio nel momento in cui stiamo scrivendo in gravi condizioni. Ad intervenire, per coadiuvare le operazioni di soccorso, sono stati i vigili di Robecchetto con Induno. Allertati anche i Carabinieri di Legnano.