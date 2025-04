E’ morto Antonio Fedele storico speaker di Radio Reporter

E' scomparso nel pomeriggio di ieri, domenica, all'ospedale di Rho, dove era ricoverato da alcune settimane, Antonio Fedele, 58 anni storico speaker di Radio Reporter, la radio del cuore nata a Rho nel lontano 1976 e diventata negli anni, prima di lasciare nel 2021 la frequenza dei 103.7 a radio Sportiva, una delle radio più ascoltate della Lombardia

Grande appassionato di Radio era stata la voce del Rho Alive

Un grande appassionato di radio, Antonio, cresciuto nel quartiere di San Giovanni a Rho ha iniziato la sua carriera radiofonica in una piccola radio di Parabiago prima di arrivare a trasmettere dai microfoni della Radio del cuore. Tifoso della Juve, amante dei gatti, Antonio, che si era trasferito a vivere a Vanzago era stata anche la voce del Rho Alive la manifestazione canora che nei primi anni 2000 ha visto arrivare a Rho i big della musica italiana

"Trasmettere dai microfoni di Radio Reporter è sempre stato il mio sogno"

Per un ascoltatore, come lo ero io, riuscire a trasmettere da quei microfoni è stato un sogno, un sogno durato 12 anni, Ascoltavo Reporter fin da bambino sono sempre stato un grande appassionato di radio, quando nel 1992 sono stato chiamato per trasmettere da quei microfoni per me si è avverato un sogno.ci aveva raccontato Antonio quando nel 2014 aveva deciso di aprire una pagina facebook «Radio Reporter, la radio delcuore.Thestoryof».Un gruppo aperto agli amici della radio dove si possono trovare fotografie d’epoca, i vecchi adesivi con raffigurato il "millepiedi" e tante «chicche» radiofoniche andate in onda negli anni.

Il ricordo di Emilio Bianchi: "Ciao Fedelone, lassú hanno aperto una radio che ti aspetta"

Una persona buona, un ragazzo apprezzato dai colleghi "Ho conosciuto poche persone con la radio nel cuore come Antonio Fedele - ricorda Emilio Bianchi storica voce fin dal 1976 di Radio Reporter, oggi a Radio Lombardia - Abbiamo trascorso dei meravigliosi anni insieme a Radio Reporter, tante sveglie all'alba, io in onda e tu la mia preziosa redazione. Mi raccontavi che fin da ragazzino ascoltavi la nostra Radio del Cuore e sognavi, un giorno, di farne parte. Ci sei riuscito Antonio e sono certo che tutti i tuoi ascoltatori continueranno a ricordare i bei momenti che hai regalato loro con la voce e con il cuore. Ciao Fedelone, lassú hanno aperto una radio che ti aspetta...

Marco Tizzoni: Sei stato un gran uomo, una persona di enorme bontà

Un ragazzo Antonio con tanti amici, uno di questi, il consigliere comunale Marco Tizzoni ha voluto ricordarlo così: “Arrivederci amico mio, riposa in pace Antonio. In Paradiso potrai finalmente riabbracciare i tuoi genitori e i tuoi amatissimi gattini. Ci hai lasciato troppo presto evidentemente lassù serviva uno speaker. Ora la tua meravigliosa voce si diffonderà fra le nuvole e gli angeli. Sei stato un gran uomo, una persona di enorme bontà. Sei stato una delle mitiche ,storiche e gloriose voci di radio reporter e sei stato la voce ufficiale del “mio” Rho Alive, ti porterò sempre nel cuore.